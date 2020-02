Chimamanda Ngozi Adichie – Il pericolo di un’unica storia (Einaudi)

In tempi di fake news, credenze e stereotipi, Einaudi pubblica la prima celebre conferenza TED del 2009 di Chiamamanda Ngozi Adichie (la seconda fu ‘Dovremmo essere tutti femministi’), un testo perfetto per i nostri tempi. La scrittrice racconta in modo magistrale qual è il rischio che corriamo ogni volta che semplifichiamo, vedendo la realtà da un unico punto di vista. Per esempio, parlando dell’Africa e dell’unica storia che la letteratura occidentale ha raccontato su quel continente, “un luogo di negatività, di differenze, di tenebre”, Chimamanda ci fa capire quanto questo “porta a sottrarre alle persone la propria dignità, rendendo difficile il riconoscimento della pari umanità”. Per questo motivo “è impossibile parlare di un’unica storia senza parlare di potere. Il potere è la possibilità non solo di raccontare la storia di un’altra persona, ma di farla diventare la storia definitiva di quella persona”. Raccontare un’unica storia porta a un appiattimento culturale, a una visione identitaria che cancella culture e punti di vista alternativi. Mentre quando ci rendiamo conto che non c’è mai un’unica storia per nessun luogo, “conquistiamo una sorta di paradiso”. Un libricino prezioso, da leggere e regalare.