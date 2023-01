Migranti, Geo Barents soccorre 73 persone al largo della Libia. Sbarcheranno ad Ancona

(Foto dal profilo Twitter di Medici Senza Frontiere)

PALERMO – Nuovo intervento di soccorso nel Mar Mediterraneo per la nave Geo Barents di Medici Senza Frontiere. L’imbarcazione è intervenuta per aiutare 73 persone in acque internazionali al largo della Libia, che viaggiavano su un gommone sovraccarico e in difficoltà. Tra loro anche 16 minori non accompagnati.

I migranti ora stanno bene e sono assistiti dall’equipe medica di Msf. Alla nave della ong è stato assegnato il porto di Ancona. Lo rende noto la stessa Medici Senza Frontiere. “Ci vorranno 3,5 giorni di navigazione – sottolinea la ong su Twitter – per raggiungere Ancona con il meteo che, secondo le previsioni, peggiorerà significativamente da lunedì“.

LE NORME DEL NUOVO DECRETO SICUREZZA

Il nuovo decreto Sicurezza approvato dal governo Meloni prevede che le navi delle ong debbano richiedere immediatamente il porto di sbarco a cui, una volta ottenuto, bisogna arrivare senza ritardi. Eventuali violazioni potrebbero comportare sanzioni amministrative fino a 50mila euro e il sequestro della nave. La misura è stata fortemente criticata dalle ong.

