Valditara: “Alternanza scuola-lavoro importante, ma va rivista: rafforzeremo le tutele sanitarie”

ROMA – “I ragazzi non devono essere lasciati da soli nel loro percorso di formazione. Dobbiamo rafforzare le tutele sanitarie, assistenziali e assicurative. L’alternanza scuola-lavoro è importante, ma va svolta in totale sicurezza“. Il ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, in un’intervista al Corriere della Sera torna a ribadire l’importanza dei percorsi di alternanza scuola-lavoro (oggi Pcto) da svolgere però con un’attenzione diversa in tema di sicurezza sul lavoro.

Il ministro era intervenuto già ieri, su Twitter, per commentare la notizia del mancato risarcimento alla famiglia del giovane Giuliano De Seta, il 18enne morto lo scorso 16 settembre mentre stava svolgendo uno stage. “L’alternanza scuola-lavoro va rivista: bisogna tutelare gli studenti e la loro vita- aveva scritto Valditara su Twitter- Stiamo lavorando per predisporre una normativa più giusta e più avanzata insieme al ministro Calderone”.

Valditara ha poi spiegato che “la prossima settimana si riunirà il tavolo sulla sicurezza sul lavoro“. L’indirizzo è quello di “rivedere la normativa nella direzione di un rafforzamento delle tutele sanitarie, assistenziali e assicurative. Dobbiamo dare ai nostri giovani maggiori garanzie rispetto a quanto si è fatto finora, creando le condizioni perché l’alternanza possa svolgersi in sicurezza. Il problema è assicurare il corretto funzionamento del sistema esistente”.

