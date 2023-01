Negli Usa un bambino di 6 anni ha sparato alla maestra e l’ha ferita gravemente

ROMA – Le notizie di sparatorie e stragi nelle scuole degli Stati Uniti tornano ciclicamente a occupare le pagine di cronaca nera. Ma l’ultima storia che arriva dalla Virginia ha dello sconvolgente: un bambino di 6 anni ha sparato alla sua maestra di 30 anni, ferendola gravemente. L’episodio è avvenuto alla Richneck Elementary School di Newport News, città di circa 185mila abitanti.

Secondo quanto ha riferito la polizia, il colpo non è stato sparato in maniera accidentale e prima del ferimento della maestra, che è in pericolo di vita, ci sarebbe stata una discussione con lo studente. Non è chiaro come il bambino di 6 anni, che si trova in stato di fermo, sia entrato in possesso dell’arma.

Le notizie del sito Dire sono utilizzabili e riproducibili, a condizione di citare espressamente la fonte Agenzia DIRE e l’indirizzo www.dire.it