In Abruzzo esito dei tamponi consultabile online dal 12 gennaio

PESCARA – Per fronteggiare l’emergenza epidemiologica, l‘assessorato alla Sanità della Regione Abruzzo attiverà dal 12 gennaio la consultazione online per conoscere l’esito dei tamponi. È lo stesso assessorato a comunicarlo. Attraverso la piattaforma ‘Mia’ (portale di raccolta dei dati e informazioni personali) sarà quindi garantita agli utenti, la visualizzazione dei referti dei tamponi molecolari e dei test antigenici eseguiti nelle strutture del territorio abruzzese. Per conoscere l’esito del proprio sarà sufficiente collegarsi con uno smartphone o da pc al sito https://mia.regione.abruzzo.it e accedere all’area ‘Mia Salute’. Per farlo è necessario essere titolari di Spid. Nel rispetto delle norme in materia di privacy, “il portale- spiega l’assessore regionale alla Sanità, Nicoletta Verì- consentirà di conoscere direttamente l’esito del test effettuato senza attendere che sia l’operatore della Asl o il proprio medico di fiducia a fornire l’informazione”. Il sistema, inoltre, consentirà di visualizzare tutte le informazioni inserite nel tempo attraverso il sistema di tracciamento tamponi.

LEGGI ANCHE: Covid, due gemellini di 27 giorni ricoverati in terapia intensiva a Chieti