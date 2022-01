Per la prima volta in Italia un altro libro-capolavoro di Crockett Johnson

Foto camelozampa.com

ROMA – Autore, illustratore e fumettista, Crockett Johnson (1906-1975) pseudonimo di David Johnson Leisk, è stato e continua ad essere un punto di riferimento per la letteratura dell’infanzia. ‘Barnaby’ è tra le strisce più popolari del Ventesimo secolo, ‘Harold’ invece è tra le serie cult di libri per bambini. Il suo ritorno in Italia è merito della casa editrice indipendente Camelozampa, che ha già pubblicato ‘Harold e la matita viola’, ‘La fiaba di Harold’, ‘Harold nello spazio’, ‘Harold al Polo Nord’ e che nel 2022 porterà sugli scaffali gli ultimi due albi illustrati della serie. Ma la notizia di questo nuovo anno è l’arrivo nel nostro Paese di ‘Ellen e il leone’. La bambina, tra i personaggi più celebri creati da Crockett Johnson, è la protagonista di una raccolta di divertentissimi racconti insieme al suo inseparabile amico, un leone di pezza.

UMORISMO PER GRANDI E PICCOLI

In libreria per Camelozampa dal prossimo 13 gennaio, ‘Ellen e il leone’ è una lettura da condividere a tutte le età. Ideale sorella maggiore di Harold, Ellen intavola articolate conversazioni con il suo leone di pezza e lo coinvolge in avventure di ogni tipo: lo fa viaggiare in treno attraverso l’Arabia, lo nasconde dalla polizia, lo cura vestendo i panni di una dottoressa, gli fa scalare la montagna più alta del mondo: la sua fantasia prende le strade più ardite, ma il leoncino è sempre pronto a controbattere, impersonando la voce della ragione e della realtà. I siparietti che ne scaturiscono, nel segno di un umorismo fulminante che delizierà grandi e piccoli, sono una rappresentazione vivace e veritiera dell’immaginazione dei bambini, del gioco e della condivisione di avventure fantastiche insieme a un amico, per quanto di pezza.

IL CLASSICO INTERNAZIONALE DEL 1959 ARRIVA IN ITALIA

Apparso originariamente nel 1959, ‘Ellen e il leone’ è un classico internazionale mai pubblicato prima in Italia. Al primo volume, composto da dodici brevi racconti, ne seguirà un altro. Proprio i due libri di Ellen erano i preferiti dello stesso Crockett Johnson.

Dopo il successo italiano della serie di Harold, i racconti di Ellen e del suo leoncino di pezza sono una ideale prosecuzione per i bambini che cercano storie più articolate, da leggere insieme a voce alta o anche per una prima lettura autonoma. Questo grazie all’edizione ad alta leggibilità Camelozampa con capitoli brevi, con l’utilizzo del carattere specifico EasyReading e di appropriati accorgimenti, grafici e tipografici, per facilitare la lettura da parte di tutti, anche dei lettori con dislessia.