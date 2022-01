Mattarella: “Sofferenze e incertezze da Covid si affrontano tutti uniti”

ROMA – “Il calore con cui tanti concittadini, nei momenti più difficili, hanno esposto la bandiera alle finestre di casa e intonato il Canto degli Italiani, ha segnato la memoria collettiva del Paese e richiamato il valore fondamentale della solidarietà e della coesione sociale. Tutte le istituzioni e le espressioni della società civile hanno saputo compiere la loro parte”. Così il presidente della Repubblica Sergio Mattarella in un messaggio per celebrare il 225esimo anniversario del Tricolore.

“DALLA PANDEMIA È NATA UNA NUOVA FIDUCIA NEL FUTURO”

Il capo dello Stato, che nelle prossime settimane concluderà il suo mandato, prosegue: “Celebriamo oggi il 225° anniversario del Tricolore, simbolo dell’Italia e testimone del cammino che ha portato alla costruzione della Repubblica, libera e democratica. Tante tragiche ed eroiche vicende hanno accompagnato il raggiungimento di un destino comune. Dalle difficoltà che hanno contraddistinto i nostri giorni, ad iniziare dalle sofferenze provocate dalla pandemia e dal clima di incertezza che questa ha generato, è sorta una nuova consapevolezza e fiducia nel futuro. Abbiamo dimostrato che ogni sfida può essere raccolta e affrontata con l’impegno e la responsabilità di tutti e di ciascuno”, scrive Mattarella.

“VITTORIE ATLETI AZZURRI SONO L’IMMAGINE DI UN POPOLO TENACE”

Nel messaggio del presidente della Repubblica c’è anche un richiamo all’anno appena terminato, in cui nel mondo dello sport il Tricolore è stato grande protagonista grazie alle numerose vittorie azzurre. “La nostra bandiera ha accompagnato gli atleti protagonisti di una stagione di successi sportivi internazionali che ci ha reso orgogliosi di quanto hanno saputo testimoniare. Le loro vittorie sono l’immagine di un popolo tenace, che è impegnato verso l’avvenire e che, per la serietà offerta con la sua condotta, ha rappresentato un riferimento per l’intera comunità internazionale. Viva il Tricolore, viva la Repubblica”, conclude Mattarella.