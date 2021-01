Vaccino, Anelli: “Sia data priorità a tutti i medici”

BARI – “Stiamo riscontrando sul territorio una difformità nelle priorità di somministrazione dei vaccini che sta creando sconcerto tra gli operatori. Abbiamo ricevuto segnalazioni che in alcune strutture sono stati somministrati vaccini a operatori di una cooperativa di pulizie che lavora per la Asl e ai loro parenti stretti, i quali correttamente lo hanno comunicato al proprio medico di famiglia, che suo malgrado non era stato vaccinato”. È quanto dichiara Filippo Anelli, presidente dell’Ordine dei medici di Bari, che invita “l’assessore Lopalco a dare precise disposizioni per eseguire il vaccino prioritariamente a tutti i medici, inclusi odontoiatri e liberi professionisti”. “Con l’approvazione da parte di Aifa del vaccino di Moderna, da oggi abbiamo un’arma in più per combattere il Covid-19.

A differenza di quello di Pfizer, consente condizioni di conservazione a temperature standard di refrigerazione e potrà quindi essere somministrato anche dai medici di famiglia e dai pediatri”, aggiunge Anelli convinto che la vaccinazione potrà “ampliare il numero dei medici vaccinatori e avviare la fase di somministrazione alla platea dei pazienti piu’ fragili, come anziani e malati cronici. Perché ciò avvenga è essenziale che i medici di famiglia e i pediatri di libera scelta vengano subito vaccinati”, conclude.

