NAPOLI – È morto all’età di 69 anni il sensitivo Solange, nome d’arte di Paolo Bucinelli, noto personaggio tv a partire dagli anni Ottanta. Ritrovato privo di vita all’interno della sua abitazione dai vigili del fuoco, allertati da alcuni amici che non avevano sue notizie da giorni. Il decesso, come accertato dal medico del 118, è avvenuto per cause naturali.