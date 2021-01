VIDEO | Il nuovo singolo di Vasco è fisso in testa alle classifiche

ROMA – Vasco Rossi non delude le aspettative e raggiunge la vetta delle classifiche con il suo nuovo singolo, ‘Una canzone d’amore buttata via’. Il brano, dopo aver debuttato l’1 gennaio alla numero 1 in radio, su Amazon Music, su Apple Music, su iTunes e su YouTube Music, resta stabile tra i più ascoltati. Il rocker conquista tutti con la power ballad presentata in anteprima su Rai 1 a ‘Danza con me’, lo show di Roberto Bolle che ha tenuto compagnia agli italiani la sera di Capodanno. Tra atmosfere sognanti e chitarre rock, Vasco conquista l’orecchio degli ascoltatori e regala la sua prima hit del 2021, anticipazione del prossimo disco di inediti. Uscirà il 12 novembre un lavoro che, come ha anticipato lo stesso artista, conterrà 10 tracce. Intanto, sarà pubblicato stasera alle 21 il video ufficiale di ‘Una canzone d’amore buttata via’ girato a Bologna in piazza Maggiore.

L’idea di Vasco e del regista Pepsy Romanoff è stata quella di tornare là dove tutto è nato e da lì ripartire per nuove avventure. Piazza Maggiore è stata, infatti, il palcoscenico del suo primo concerto in assoluto il 26 maggio 1979. Quarant’anni dopo, la location, ancora più suggestiva di notte e deserta, si trasforma in uno speciale set. Dal 9 gennaio il video è sigla di chiusura del programma musicale ‘Magazzini Musicali’, su Rai 2 il sabato pomeriggio.

