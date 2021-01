Usa, Obama: “Vergogna Trump, ora i repubblicani scelgano l’America”

ROMA – “La storia ricordera’ la violenza di oggi al Campidoglio, istigata da un presidente in carica che ha continuato a mentire senza fondamento sull’esito di un’elezione legittima, come un momento di grande disonore e vergogna per la nostra nazione”. Cosi’ in una nota l’ex presidente americano Barack Obama.

Nel comunicato, diffuso dopo l’irruzione dei sostenitori di Donald Trump al Congresso, con disordini, scontri e almeno quattro vittime, l’ex capo dello Stato ha rivolto un appello ai repubblicani perche’ “facciano i primi passi per domare le fiamme” e “scelgano l’America”.