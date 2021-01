Usa, Twitter blocca i ‘like’ al post di Trump: “Rischio di violenza”

ROMA – Twitter ha bloccato “like” e rilanci di un messaggio video di Donald Trump nel quale il presidente uscente ribadiva la denuncia di “frode elettorale”, sia pur invitando i suoi sostenitori che hanno fatto oggi irruzione al Congresso americano a “tornare a casa”. “Questa tesi di frode elettorale e’ controversa e questo tweet non puo’ essere replicato, ritwittato o segnalato con un like per il rischio di violenza” si legge in un messaggio comparso in calce al video postato da Trump.

