Cento anni dell’Aeronautica militare, Gen. Goretti: “I giovani voleranno e vivranno nello spazio”

ROMA – “Far capire cosa è l’Aeronautica militare e grazie al popolo italiano che ha contribuito a forgiare la Forza Armata. Cento anni di storia che vanno verso lo spazio, è li che finiremo, è lì il futuro. I giovani di domani voleranno e vivranno nello spazio”. È l’ esordio con cui il Capo di Stato Maggiore dell’Aeronautica, Generale Luca Goretti, ha inaugurato oggi un pomeriggio dedicato alla presentazione degli eventi previsti per celebrare il centenario dell’Aeronautica, all’Auditorium di Roma, prima del concerto in programma della Banda della Forza Armata.

Il Comandante ha presentato i momenti cruciali del programma e ai giornalisti ha rimarcato la sfida dello spazio come naturale evoluzione della Forza Armata: “Volo suborbitale, satelliti, piattaforme spaziali sono le nuove frontiere da esplorare, l’Aeronautica vola gia’ nell’aerospazio”, ha spiegato.

Il filo rosso di questo anno di celebrazioni, ha ricordato, è raccontare la Forza Azzurra ai giovani: “Il volo- ha sottolineato il capo di SMA- e’ la punta dell’ iceberg. Dietro c’è un mondo che può essere offerto a chi ha voglia di osare”.

Il programma si divide in un blocco cronologico e uno fatto di eventi trasversali, in Italia ma anche fuori dei confini come al Palazzo di Vetro a New York.

La cerimonia del 28 marzo sarà tra le bellezze della Capitale: alla Terrazza del Pincio e a piazza del Popolo. E poi manifestazioni aeree, mostre, open day negli aeroporti, corsi di cultura aeronautica, iniziative benefiche con l’Airc, eventi nelle Accademie, e non mancherà l’Aeronautica nello sport.

“La Banda andrà sul territorio- ha annunciato il Generale Goretti- e ci sarà una manifestazione acrobatica delle Frecce per ogni Regione”, ha aggiunto.

Un almanacco, una moneta di 2 euro in corso legale di cui sono state coniate 3 milioni di copie, 6 francobolli e fumetti tra gli oggetti simbolo che rimarranno, insieme a uno stemma che resterà sulle tute di volo. Ma non è tutto: anche il cinema con fiction e film festeggerà i 100 anni. E poi c’è lui, Roger, mascotte del centenario in cui ogni bimbo o bimba potra’ immedesimarsi e sognare il volo.

“Siate fieri di avere un’ Aeronautica d’avanguardia e di eccellenza“, ha concluso Goretti.

CIOFFI (LEONARDO): NOI NELLA STORIA E NEL FUTURO DELLA FORZA ARMATA

“Leonardo non poteva mancare. I prodotti di Leonardo hanno rappresentato parte della storia dell’Aeronautica e rappresenteranno il futuro“. Cosi all’agenzia Dire il direttore generale di Leonardo, ing. Valerio Cioffi, a margine della presentazione degli eventi del centenario dell’Aeronautica militare annunciati oggi pomeriggio all’Auditorium di Roma, ha commentato l’importanza e l’orgoglio di essere partner di una celebrazione storica di questa portata.

