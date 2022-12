Marateale Award in Winter, premiato l’attore Claudio Amendola

POTENZA – Sarà l’attore Claudio Amendola il primo tra i personaggi dello spettacolo italiano ad essere premiato all’edizione invernale di Marateale, il festival del cinema e dell’audiovisivo che in estate si svolge a Maratea, la perla del Tirreno. Il Marateale Award in Winter, questo il nome dell’evento, verrà presentato lunedì 12 dicembre a Roma all’hotel St. Regis.

Marateale – Premio Internazionale Basilicata si veste d’inverno per una serata di gala in cui verranno premiati i protagonisti più illustri del mondo del cinema, della musica, della cultura, dell’imprenditoria, dell’arte e dello spettacolo italiano. Claudio Amendola riceverà un riconoscimento “volto a celebrare la sua straordinaria duttilità artistica – spiegano gli organizzatori – nel corso della sua lunga carriera, infatti, ha saputo misurarsi con successo sia con il registro drammatico che con quello brillante”.

Commentano i padroni di casa della kermesse, Nicola Timpone, direttore artistico di Marateale e il presidente Antonella Caramia: “Se una certa attitudine al talento era scritta nel suo dna familiare, lui è riuscito a potenziare questo dono e a trasformarlo in un vero e proprio marchio di fabbrica”. Marateale Award in Winter è una manifestazione gemellata con Magnifica Awards – “Roma come Hollywood” diretta da Tiziana Zampieri.

Le notizie del sito Dire sono utilizzabili e riproducibili, a condizione di citare espressamente la fonte Agenzia DIRE e l’indirizzo www.dire.it