Achille Lauro torna al liceo: annunciato un tour nelle scuole

ROMA – A pochi giorni dalla release del brano “Che sarà”, Achille Lauro dà il via a un nuovo progetto sui banchi di scuola, un tour dedicato alle nuove generazioni che rispecchia la sua sensibilità verso i giovani e la necessità di dar loro voce per renderli protagonisti del futuro che li aspetta.

Gli interrogativi sul senso del domani e i dubbi dei ragazzi su un futuro tutto da scrivere sono gli stessi che Lauro ha vissuto sulla propria pelle e lo spingono a volerne dare testimonianza diretta non solo con la sua musica ma anche in classe durante il loro percorso di formazione.

“Volevo fare qualcosa che fosse vicino ai ragazzi- racconta il cantautore- legare l’uscita musicale a un’attività che fosse veramente d’aiuto. L’idea è incontrare gli studenti e parlare di orientamento, di futuro, dell’importanza di credere in quello che si fa e anche di saper sbagliare per poi trovare il proprio percorso. Ognuno di noi è portato per qualcosa e non è impossibile far diventare un sogno una professione”.

L’INCONTRO DI IERI

Nella giornata di ieri Achille Lauro è stato ospite del campus di H-FARM a Roncade (TV) per presentare il suo progetto intitolato “Achille Lauro nelle scuole“, un’occasione dedicata agli allievi degli istituti superiori e gli startupper del campus veneto per stabilire un dialogo tra gli studenti e il cantante, da sempre sensibile alle tematiche che riguardano i ragazzi stimolandoli a misurarsi con aspettative e timori, e con la consapevolezza delle tante opportunità che oggi hanno a disposizione.

IL PROGETTO

Il progetto prevede una serie di tappe in alcuni istituti delle principali città italiane in partenza da Milano nella settimana dal 12 al 16 dicembre, con un programma che coinvolgerà 5 scuole superiori meneghine e proseguirà con un’altra settimana dedicata ad altrettanti istituti nel mese di gennaio 2023. Le tappe per questa seconda fase saranno scelte in base alle candidature che verranno raccolte dal sito, al form a cui iscriversi: https://chesara.h-farm.com/.

“Achille Lauro nelle scuole” prevede anche un contest aperto a tutti i ragazzi che scriveranno una “lettera al futuro” e attraverso parole, video, o altre forme di espressione, si candideranno per uno dei premi che saranno messi a disposizione: dalle settimane di orientamento nel Campus, ad una Masterclass con Achille Lauro stesso, fino a premi in tecnologia.

