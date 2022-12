ROMA – “Diciamo che è un argomento troppo serio e troppo importante, bisogna avere le carte, bisogna vedere le cose. C’è una Procura che sta indagando, ci sono magistrati. Penso che prima di fare qualsiasi linciaggio o di dire qualsiasi cosa sia giusto capire bene cosa sia successo veramente e dopo trarre le conclusioni”. Lo ha detto all’agenzia Dire l’ex calciatore campione del mondo a Germania 2006, Luca Toni, in merito alle vicende relative alla Juventus, a margine della presentazione della prima edizione del Csr Award, premio istituito da Fondazione Entain con l’obiettivo di sostenere le realtà del terzo settore impegnate quotidianamente in tutta Italia nello sviluppo di progetti di inclusione sociale, in particolare attraverso la pratica sportiva. “Penso che il calcio sia lo sport più bello e più pulito- ha concluso- ed è giusto che sia fatta pulizia dove bisogna farla”.

TONI: “IO ROMANTICO, IN QATAR SOGNO UNA FINALE TRA MESSI E RONALDO“

“Sono un romantico e quindi sarebbe bello una finale tra Portogallo e Argentina, perché si andrebbero ad affrontare Messi e Ronaldo, due campioni che hanno fatto gli ultimi 20 anni a livello eccezionale. Anche se, sulla carta, Francia e Brasile, secondo me, sono le più forti. Sono molto combattuto tra queste sue finali”, ha dichiarato Toni. “Speriamo sia una bella finale e che sia un gran Mondiale- ha poi aggiunto- nonostante sia fatto d’inverno, perché è strano, ma sarà sicuramente un gran Mondiale”.

