Leclerc, è finita con la fidanzata Charlotte. E i social vanno in fibrillazione

ROMA – Leclerc sgancia la bomba su Instagram. No, non è tempo di addio alla Ferrari, il pilota monegasco resta saldo al volante della Rossa, al contrario del team principal Mattia Binotto che il 31 dicembre lascerà la Scuderia. Ma prince Charles fa sapere ai suoi 9,5 milioni di follower che è finita la sua storia d’amore con la fidanzata Charlotte Sine.

LA STORIA INSTAGRAM DI LECLERC

“Charlotte e io abbiamo deciso di terminare la nostra relazione e rimanere buoni amici – spiega Leclerc -. Abbiamo condiviso così tanti bei momenti e lei resterà per sempre una persona molto speciale per me. È una persona meravigliosa e merita il meglio, vi chiedo di rispettare la sua decisione e la sua privacy in un momento come questo”.

LA VERSIONE DI CHARLOTTE

I due facevano coppia fissa ormai dal 2019. Charlotte, monegasca come Charles, è spesso apparsa a fianco del pilota sui social network. E anche lei ha dato la sua versione, con un’altra storia Instagram: “Abbiamo deciso di porre fine alla nostra relazione e rimanere buoni amici. Sono stati tre anni belli insieme, con molti ricordi. Charles è una persona fantastica e gli auguro il meglio”. E anche dalla giovane arriva la richiesta di rispettare la decisione e la privacy della ormai ex coppia.

LA REAZIONE DEI SOCIAL

La notizia della fine della storia ha scatenato i social network. Ma stavolta la tempesta di tweet non riguarda le prestazioni altalenanti in pista nella stagione appena conclusa, bensì il nuovo status di single del pilota 25enne. Qualcuno fa sapere di essersi messo a caccia di biglietti aerei per la Costa Azzurra, qualcun altro rilancia: “Ora sì che ho speranze”.

Io dopo la storia di Charles Leclerc: pic.twitter.com/hJLQGhGVlQ — ℹ️Ⓜ️Martina 🖤💙 (@OnlyLoveINTER) December 6, 2022

In tanti si dicono stupefatti dalla notizia, dato che la coppia Charles-Charlotte sembrava solidissima. “Io convintissima che questi due si sposavano e facevano tanti mini Charles. E invece…”, twitta un’utente. Mentre qualcun altro si spinge a invocare che il pilota della Ferrari venga invitato come ospite a Sanremo 2023.

buongiorno a tutti ma soprattutto a Charles #Leclerc che da ora è ufficialmente

S ✨I✨N✨G✨L✨E pic.twitter.com/sc98nnl9G2 — 𝒔𝒍𝒊𝒅𝒆𝒂𝒘𝒂𝒚 (@xslideawayx) December 6, 2022

