E se X Factor tornasse in Rai? Fedez: “Io ci sono in caso”

ROMA – Quattro concorrenti, tre manche, due super ospiti e un unico vincitore. Sono questi i numeri alla base della finale di X Factor 2022, in programma giovedì 8 dicembre su Sky Uno, Now e in simulcast su TV8 a partire dalle 21.15.

I FINALISTI

In gara Beatrice Quinta per Dargen D’Amico, i Tropea per Ambra Angiolini, i Santi Francesi per Rkomi e Linda per Fedez.

Quest’ultima data per favorita all’inizio del percorso nel talent. Scongiuri per l’esito a parte, per il rapper sarà una serata speciale: sul palco del Mediolanum Forum di Assago, sfondo della finale, presenterà ‘Crisi di stato’, il suo nuovo singolo in uscita venerdì 9 dicembre.

Il brano lo ha annunciato ieri, svelando la copertina che lo vede a petto nudo ma senza tatuaggi. In vista solo la cicatrice, ricordo indelebile del tumore affrontato e superato quest’anno, “Best of” di questi 12 mesi: “L’idea era quella di mettersi a nudo e chiudere un cerchio- spiega l’artista alla vigilia- questo sarà l’ultimo singolo del 2022. Per me è stato un anno piene di sorprese, belle e brutte”.

IL FUTURO A X FACTOR

Il ritorno come giudice ad X Factor, però, è stato motivo di grande gioia: “Credo che sia stata un’edizione in cui finalmente ho respirato l’aria che quattro anni fa si respirava, cosa che, a mio parere, non c’era più da un bel po’. I numeri ci danno ragione”.

E sui crescenti rumors di un trasloco del programma in Rai, non lascia dubbi sulla sua permanenza al tavolo dei giudici qualunque sia il destino del talent: “Io ci sono in caso”.

LA GARA

Gli occhi, intanto, sono tutti puntati su giovedì. La serata sarà divisa in 3 manche, al termine di ciascuna di esse il concorrente meno votato dal pubblico dovrà abbandonare la gara. La prima si svilupperà con 4 duetti dei finalisti con la conduttrice Francesca Michielin. “C’è un sacco di emozione e di emotività- ammette la cantautrice- ma il livello quest’anno è talmente alto che io la percepisco più come una festa”.

La seconda manche sarà il ‘Best Of’, in cui i tre artisti rimasti in gara potranno esibirsi con un medley dei brani che hanno presentato durante queste settimane. L’ultima, la ‘Finale’, sarà dedicata agli inediti presentati dai due cantanti ancora in gioco, e tra questi il pubblico sceglierà il vincitore di X Factor 2022.

GLI OSPITI

Ad intervallare la tensione della gara, ci saranno le esibizioni di tutti e 4 i giudici e di Francesca. Sul palco anche i Pinguini Tattici Nucleari e i Meduza.

