Da Luca Argentero a Raoul Bova: tutte le star al party di Lux Vide

ROMA – Buon compleanno Lux Vide. La casa di produzione cinematografica e televisiva italiana compie 30 anni tra storia e innovazione. Fondata nel 1992 da Ettore e Matilde Bernabei, la Lux HA INIZIATO la sua attività con ‘La Bibbia’, arrivando a produrre più di 1500 ore di programmazione in prima serata con alcune delle serie più amate dal pubblico italiano, tra cui ‘Blanca’, ‘Doc’, ‘Don Matteo’, ‘A un passo dal cielo’, ‘Medici’, ‘Leonardo’, ‘Che Dio ci aiuti’ e ‘Diavoli’. Con una visione innovativa e con una solida storia alle spalle, la società, che dal 2022 fa parte del gruppo internazionale Fremantle, è guidata oggi da Luca Bernabei, figlio di Ettore, che ha reso unica Lux nel panorama dell’audiovisivo italiano: la prima casa di produzione italiana a importare il modello degli studios americani.

Tantissime le stelle del grande e del piccolo schermo che hanno illuminato l’Hotel Eden a Roma per festeggiare Lux Vide. Vittoria Puccini, Francesca Chillemi, Luca Argentero con Cristina Marino, Nino Frassica, Jenny De Nucci, Ginevra Francesconi e Aurora Ruffino. E ancora, Raoul Bova, Maria Chiara Giannetta, Ilaria Spada, Marco Rossetti, Simone Montedoro, Pierpaolo Spollon, Maurizio Lastrico, Giuseppe Zeno con Margareth Madè e moltissimi altri sul blu carpet, palcoscenico di emozioni e di speranza per un 2023 che sia pieno di buoni propositi per il cinema e per tutto il mondo della cultura.

Le notizie del sito Dire sono utilizzabili e riproducibili, a condizione di citare espressamente la fonte Agenzia DIRE e l’indirizzo www.dire.it