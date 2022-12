Fiorello propone a Cattelan la conduzione di Sanremo 2025, e lui ci sta

ROMA – Dopo l’ufficializzazione dei cantanti in gara nella prossima edizione, è oramai scoppiata la febbre Sanremo. Ma chi prenderà il posto del padrone di casa Amadeus nel 2025? A svelare l’arcano ci pensa Fiorello in diretta questa mattina con Alessandro Cattelan durante il suo programma Viva Rai2!. “Se ti chiamassero Coletta e Fuertes per il Festival di Sanremo 2025 lo faresti?”, domanda a bruciapelo Fiorello. Lo storico conduttore di X Factor prova a svincolare “Beh se ci fosse Fiorello…”, poi messo alle strette aggiunge: “Perché no?”. La coppia Fiorello Cattelan è stata anche protagonista di una coreografia in strada lungo via Asiago e di una telefonata di auguri in diretta ad Antonella Clerici che oggi compie 59 anni.

