J-Ax a Sanremo 2023. Sei mesi fa diceva: “Io all’Ariston? Mai”

ROMA – Tra i “Big” in gara al Festival di Sanremo 2023 ci saranno anche gli Articolo 31. J-Ax e Dj Jad si riuniranno per l’occasione e già sembrano non vedere l’ora di esibirsi sul palco del Teatro Ariston dal 7 all’11 febbraio. Sei mesi fa, però, il primo non era della stessa idea. Al settimanale Oggi, dichiarava: “Io a Sanremo? Mai. È una promessa che voglio mantenere per i fan”.

Dopo l’annuncio di Amadeus, J-Ax ha voluto commentare questa affermazione e lo ha fatto rappando. Su Instagram è, così, arrivato un video in cui l’artista canta: “Lo sai chi non cambia mai opinione? Gli ottusi e i morti”.

“AVEVO DETTO MAI PIÙ CON JAD O CON FEDEZ”

E sull’argomento ha aggiunto: “Zero operazione nostalgia, è un’operazione tipo chirurgia facciale che vi cambia i connotati. Avevo detto mai più con Jad o con Fedez. Avevo detto mai un talent alla tele. La vita poi m’ha detto: coglione perché ti blocchi? Lo sai chi non cambia mai opinione? Gli ottusi e i morti. Ho detto mai Sanremo e ci vedremo al’Ariston e se ti manda in acido succhiami il gaviscon. Non voglio mai più prendere un amico per il collo e sciogliere una band perché maniaco del controllo. Non sono un dittatore come Kim in Nord Corea. Quindi quando Jad ha detto: andiamo. Ho detto: bella idea“.

Ora non resta solo che aspettare di conoscere la nuova canzone degli Articolo 31.

IL VIDEO DEL FREESTYLE

