Covid, i nuovi positivi sono 18.887. In calo le terapie intensive

ROMA – Calano i decessi quotidiani da coronavirus in Italia: nelle ultime ventiquattro ore le vittime sono state 564. Ieri erano state 662, venerdì 814, giovedì 993 nel record di decessi da inizio pandemia. E’ quanto emerge dal quotidiano bollettino sul coronavirus emesso da Protezione Civile e ministero della Salute.

LE TERAPIE INTENSIVE

Continuano a calare le persone ricoverate in terapia intensiva per coronavirus in Italia. Nelle ultime ventiquattro sono diminuite di 63 unità, in tutto ora per CoViD ne sono occupate 3.454.

I NUOVI CASI

Sono 18.887 i nuovi casi di coronavirus registrati in Italia da ieri, a fronte di 163.550 tamponi effettuati. La percentuale di positivi sui controlli è dunque dell’11,54%.