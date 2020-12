Maxi assembramenti di giovani a Roma, dal Pincio all’Eur

ROMA – Sono in corso verifiche, da parte di Carabinieri del Comando provinciale di Roma e della Polizia, su un maxi assembramento di giovani avvenuto ieri pomeriggio nella zona del Pincio. Una delle scene pubblicate sui social riporta anche un un diverbio tra giovani finito in lite, senza conseguenze. Le forze dell’ordine hanno disperso l’assembramento e secondo quanto si apprende le liti tra giovani sarebbero proseguite, senza conseguenze, anche in Piazza del Popolo e poi all’interno della stazione Flaminio della Metro A.

LEGGI ANCHE: Covid, Battiston: “Buona idea vaccinare gli studenti”

Sempre ieri sera, i carabinieri sono intervenuti per assembramenti nel quartiere romano dell’Eur, dove circa 3mila persone si erano ritrovate tra Quadrato della Concordia, via Luigi Sturzo e viale Europa. All’arrivo dei militari della Compagnia dell’Eur, da settimane in servizio con dispositivi antiassembramento specifici, la gente si è spontaneamente allontanata. Secondo quanto si apprende, l’episodio dell’Eur, riguarderebbe ragazzi che solitamente tendono a ritrovarsi in zona.