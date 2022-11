A Verissimo Wanda Nara parla della crisi con Icardi: ospiti e anticipazioni 6 novembre

Foto da fb Wanda Nara

ROMA – Secondo appuntamento settimanale oggi su Canale 5 con Verissimo. Ieri lo studio di Silvia Toffanin ha visto la presenza di una delle protagoniste più amate della soap “Beautiful”: Katherine Kelly Lang, ossia la mitica Brooke Logan. Subito dopo il momento difficile di Federico Lauri, in arte Federico Fashion Style, ha raccontato il difficile periodo che sta vivendo. A riportare l’allegria è stata la simpatia dell’attrice comica Paola Minaccioni. Infine, in studio, la vita e la carriera di Enrica Bonaccorti e l’attore Stefano Fresi, tra pochi giorni in sala con il film “The Land of dreams”.

VERISSIMO, GLI OSPITI DI DOMENICA 6 NOVEMBRE

Oggi, dalle 16.30, tanti nuovi ospiti animeranno lo studio di Verissimo. In esclusiva, Wanda Nara, (ieri protagonista a Ballando con le stelle) romperà per la prima volta il silenzio sulla crisi del suo matrimonio con Mauro Icardi. In studio ci sarà anche la storica coppia formata da Vanessa Incontrada e Claudio Bisio, impegnata dal 9 novembre nella conduzione della nuova edizione di Zelig.

Direttamente dal “Grande Fratello Vip” l’intensa storia del campione di pallanuoto Amaurys Perez.

E ancora, il toccante racconto, la forza e il ricordo di Margherita Rebuffoni, madre dell’indimenticabile Nadia Toffa. Infine, ospite del talk show la neo sposa ccircondata dall’affetto delle sue amiche più care: Samantha De Grenet, Matilde Brandi, Milena Miconi, Manila Nazzaro e Gabriella Labate.

