(Foto da Instagram)

ROMA – È morto a soli 34 anni Aaron Carter, il fratello minore di Nick dei Backstreet Boys. Il ragazzo, anche lui cantante e attore, è stato trovato senza vita nella vasca della sua casa a Lancastar, in California. Sconosciute le cause del decesso. La polizia ha fatto sapere soltanto di aver ricevuto una chiamata d’emergenza dalla casa di Carter. A farla la domestica.

Aaron, che lascia un figlio di 11 mesi avuto dalla ex Melanie Martin, ha debuttato nel 1997 con il singolo “Crush on you”, cover dei The Jets e apripista del disco “Aaron Carter”. Aveva solo 10 anni, era nato il 7 dicembre 1987 a Tampa. In quegli anni, aveva anche aperto i concerti dei Backstreet Boys e di Britney Spears. L’ultimo progetto di inediti era uscito nel 2018.

LA BATTAGLIA CONTRO I DISTURBI MENTALI

Negli ultimi anni, Carter aveva raccontato di combattere quotidianamente per la sua salute mentale e di soffrire di disturbo della personalità multipla, schizofrenia e depressione maniacale. Ha sofferto anche di dipendenza da sostanze stupefacenti. Nel 2019, Nick e la sorella Angel hanno ottenuto un ordine restrittivo nei suoi confronti: il 34enne, ai tempi, avrebbe minacciato di morte lei e la moglie del cantante dei Backstreet Boys.

Lo scorso 1 novembre, la polizia aveva fermato il cantante per guida irregolare. Era risultato negativo all’alcol test. Secondo Tmz, a seguirlo in un SUV l’ex Melanie.

Le notizie del sito Dire sono utilizzabili e riproducibili, a condizione di citare espressamente la fonte Agenzia DIRE e l’indirizzo www.dire.it