Tajani: “Il mio sogno è Berlusconi presidente della Repubblica”

ROMA – “È presto per dire chi sarà il prossimo presidente della Repubblica, la decisione avverrà durante le votazioni. Serve un presidente della Repubblica forte e credibile”. Lo dice Antonio Tajani, coordinatore nazionale di Forza Italia, a SkyTg24, concludendo che Berlusconi al Colle sarebbe “il mio sogno nel cassetto, ha tutte le carte in regole per farlo”.

“Credo che Draghi dovrebbe restare al governo fino alla fine della legislatura”, prosegue Tajani. E sugli alleati aggiunge: “Meloni e Salvini non parlano più di uscita dall’Europa e dall’euro, c’è stato un avvicinamento alle posizioni europeiste”

Renzi ha scelto da che parte stare? “Mi pare che sia sempre schierato con candidati di centrosinistra ma su qualche questione come il tema della giustizia si trovano convergenze. Il centro siamo noi, il terzo polo non esiste nella geografia del nostro Paese, sono esercizi di politologi”.

