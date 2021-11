Roma, centrosinistra spaccato in Municipio X. Consiglieri si incatenano: “Falconi ci ascolti”

ROMA – Prosegue la protesta di una parte del centrosinistra del X Municipio di Roma, quello che comprende Ostia, contro l’ipotesi che il presidente appena eletto Mario Falconi nomini nella giunta in via di definizione tre assessori che hanno fatto parte dell’amministrazione di Andrea Tassone, il minisindaco dimessosi nel 2015 e condannato in via definitiva nell’ambito dell’inchiesta Mondo di mezzo.

Per questo motivo i consiglieri municipali Margherita Welyam, Mosaad Ghebryal, Raffaele Biondo e Maurizio Zeppilli del Pd, Marco Possanzini di Sinistra Civica Ecologista e Valerio Facchinelli di Europa Verde anche oggi si sono incatenati alla sede della ex circoscrizione per chiedere discontinuità: “Come abbiamo già sottolineato, la nostra non è una battaglia sui nomi, ma sui metodi e sui criteri che devono essere seguiti per formare un governo del Municipio che sia in sintonia con le proposte che abbiamo elaborato durante i tavoli di discussione svolti prima della campagna elettorale e che sia, inoltre, in grado di rappresentare quelle istanze comuni a tutta la coalizione di centrosinistra, e di sapere parlare anche alla parte dei cittadini, che come dimostra la bassa affluenza, non siamo riusciti a rendere partecipi della nostra proposta di governo del territorio. Siamo convinti che i temi che poniamo, se ben compresi e discussi nel reciproco rispetto delle varie anime del Pd e della coalizione, possano diventare un valore aggiunto per la nuova consiliatura che vogliamo sia ‘costituente’ e innovativa anche sul piano della trasparenza e condivisione dei processi decisionali e dell’ascolto di tutta la comunità”.

Per questo i consiglieri municipali chiedono “nuovamente che il Presidente del Municipio Mario Falconi venga qui ad incontrarci e riconsideri il percorso sin qui fatto e apra un confronto nell’ambito di un’assemblea aperta, condivisa, plurale e partecipata con tutte le forze politiche, con le associazioni e i cittadini, per discutere delle priorità del territorio e di come selezionare le persone cui affidare il compito di portare avanti i nostri programmi”.

Infine, un ringraziamento “alle cittadine e ai cittadini e con loro ai rappresentanti di tante associazioni attive sul territorio che da ieri ci stanno venendo a trovare per esprimerci sostegno e incoraggiarci a perseguire i valori che sono alla base della nostra azione. Sono testimonianze che ci riempiono di gioia e ci spingono ad andare avanti”.