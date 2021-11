Vaccino, Speranza: “Accelerare con richiami, già somministrate oltre 2 milioni di terze dosi”

ROMA – “In una fase di recrudescenza del virus come quella a cui stiamo assistendo a livello europeo in questo momento, è giusto accelerare sulla somministrazione dei richiami. Ieri sono state superate le 2 milioni di terze dosi somministrate“. Lo ha dichiarato il ninistro della Salute Roberto Speranza, intervenendo al XIX convegno di diritto sanitario in corso a Milano.

