Focolaio in una casa di riposo a Melfi, sindaco cerca personale: “Aiutiamo i nostri nonni”

POTENZA – Un appello per un infermiere e un operatore socio-sanitario disposti a lavorare anche una sola settimana, per quattro ore al giorno, alla casa di riposo San Vincenzo De Paoli. È l’accorato sos lanciato dal sindaco di Melfi (Potenza), Livio Valvano, per far fronte all’emergenza esplosa nella struttura, dove sono 29 gli ospiti risultati positivi al covid su 34. “L’Asp e le autorità sanitarie al momento non hanno dato alcun cenno”, spiega alla Dire il sindaco, che si è visto costretto a rivolgersi ai social per cercare personale che desse sollievo a quello che già opera all’interno della struttura e che è al momento dimezzato perché sottoposto in quarantena e “stremato”. “Potrebbe bastare una sola settimana – continua il sindaco – per far rientrare l’emergenza”. L’appello è ad “aiutare i nostri nonni, i nostri anziani, persone speciali”, dice nel video messaggio Facebook invitando gli interessati a contattarlo personalmente. A Melfi attualmente i positivi sono 135, di cui 35 solo nell’ultimo bollettino comunicato oggi dalla task force della Regione Basilicata.