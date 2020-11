Covid, sono 37.809 i nuovi contagi con 234.245 tamponi. I morti 446

ROMA – Sono 37.809 i nuovi contagi da coronavirus registrati nelle ultime ventiquattro ore in Italia a fronte di 234.245 tamponi effettuati. Ieri i nuovi casi erano stati 34.50 a fronte di 219.884 tamponi effettuati. I morti sono stati 446. È quanto emerge dal quotidiano bollettino sul coronavirus emesso da Protezione Civile e Ministero della Salute. Il maggior numero di casi si registrano nuovamente in Lombardia: sono 9.934. Seguono Piemonte, Campania, Veneto ed Emilia – Romagna.

I CASI PER REGIONE

Lombardia: 9.934.

Piemonte: 4.878.

Campania: 4.508.

Veneto: 3.297.

Emilia-Romagna: 1.953.

Lazio: 2.699.

Toscana: 2.592.

Liguria: 1.127.

Sicilia: 1.423.

Puglia: 946.

Marche: 697.

Umbria: 767.

Abruzzo: 395.

Friuli Venezia Giulia: 542.

P.A. Bolzano: 713.

Sardegna: 359.

P.A. Trento: 261.

Calabria: 264.

Valle d’Aosta: 129.

Basilicata: 249.

Molise: 76.

NEL LAZIO 2.699 NUOVI CASI (A ROMA 1.251) E 26 DECESSI

“Oggi su quasi 29mila tamponi, nel Lazio si registrano 2.699 casi positivi, 26 decessi e 279 guariti. Il rapporto tra positivi e i tamponi e’ stabile al 9%”. E’ quanto afferma l’assessore regionale alla Sanita’, Alessio D’Amato. A Roma i nuovi casi sono 1.251.

IN EMILIA-ROMAGNA 40 MORTI, +1.953 NUOVI CASI MA INDICE RT CALA

Ci sono 1.953 casi di coronavirus in piu’ oggi in Emilia-Romagna, su un totale di 20.847 tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore. Ma la percentuale dei nuovi positivi sul numero di tamponi fatti e’ oggi del 9,4%, rispetto al 10,7% di ieri. Il nuovo Rt regionale, l’indice di trasmissibilita’ del virus, cala intanto dell’1,57, in calo rispetto all’1,63 della scorsa settimana. La nota (molto) dolente sono pero’ i 40 morti registrati da ieri, che fanno salire le vittime da inizio epidemia a 4.752. I pazienti ricoverati in terapia intensiva sono oggi 2.515, ben 124 in piu’ rispetto a ieri.

IN TOSCANA 2.592 CONTAGI E 32 MORTI, IN CALO RICOVERI

In Toscana sono 2.592 i nuovi casi di Coronavirus, su 15.743 tamponi eseguiti, 32 i morti e 602 i guariti. Lo riporta il bollettino giornaliero della Regione, trasmesso alla protezione civile nazionale. Per la prima volta da diverso tempo cala il numero complessivo dei ricoverati nelle aree Covid degli ospedali: sono in tutto 1.512, -77 rispetto a ieri. Tuttavia cresce ancora il numero dei pazienti in terapia intensiva: 209, +7 in un giorno.