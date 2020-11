‘The Independent’ su Salvini: “Complottista cheerleader di Trump”

ROMA – “La cheerleader italiana di Trump diffonde teorie cospirazioniste prive di fondamento sul voto americano”. Così il quotidiano britannico The Independent in merito a recenti dichiarazioni del leader della Lega, Matteo Salvini, secondo cui il presidente Donald Trump farebbe bene a denunciare brogli e irregolarità nelle elezioni negli Stati Uniti.

LEGGI ANCHE: Usa 2020, Trump si sfoga: “Manipolano i voti”, e twitter lo censura

Le principali testate americane hanno più volte ripetuto che non ci sono prove a sostegno di tali denunce, sottolineando che il presidente non ha ancora fornito dati a supporto delle sue tesi. Anche l’etichettatura di “voti illegali” che Trump assegna alle preferenze espresse per corrispondenza sarebbe fuori luogo perché questo tipo di voto è previsto e regolato dalle legislazioni dei singoli Stati americani.

LEGGI ANCHE: VIDEO | Usa, Salvini sfoggia la mascherina pro-Trump: “È il numero uno”