‘Doc – Nelle tue mani’, riassunto dell’ultima puntata

ROMA – ‘Doc – Nelle tue mani’ è di nuovo campione d’ascolti. La puntata andata in onda ieri, 5 novembre, ha totalizzato 7.667.000 spettatori pari al 28.3% di share. A due settimane dalla fine della prima stagione, il medical drama con Luca Argentero si conferma la serie evento Rai di quest’anno.

‘DOC – NELLE TUE MANI’, COSA È SUCCESSO NELLA PUNTATA DEL 5 NOVEMBRE

Nell’episodio dal titolo ‘Perdonare e perdonarsi’ Lorenzo si trova nuovamente alle prese con la sua ex, Chiara, quando quest’ultima viene ricoverata per overdose. In realtà si scoprirà che la ragazza ha una patologica congenita, mai diagnosticata, che ha gravemente compromesso il suo fegato.

Intanto Andrea è sempre più vicino alla verità sul Satonal, il medicinale sperimentale che sembra aver causato diversi decessi. Marco, fortemente sotto pressione, accetta il consiglio di sua moglie: serve qualcuno che incolpi ‘Doc’ per la sperimentazione del farmaco. Ma chi, ora che l’ex primario, inviso per anni a molti, è diventato il beniamino dei suoi colleghi? Marco si ricorda di uno specializzando che Andrea aveva trattato male, costringendolo a lasciare l’ospedale e decide di chiedere proprio a lui di incolpare ‘Doc’.

Intanto Gabriel, dopo la dichiarazione d’amore di Elisa, deve spiegare alla sua comunità che ha intenzione di fermarsi a vivere in Italia. Dopo averlo fatto si sente inizialmente sollevato, ma i suoi dubbi riemergono quando, provando ad allontanarsi dalle sue radici, si sente confuso su chi è veramente e dove sia il suo posto. Per quanto riguarda Alba, la ragazza riesce finalmente a dichiarare il suo amore a Riccardo, dopo aver supposto erroneamente che il suo collega stia andando a convivere con la ex, Maria. Riccardo le rivela che in realtà dividerà casa con il suo migliore amico, e tra i due scatta finalmente l’atteso primo bacio.