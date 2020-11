Costa frena le polemiche sul Bonus Mobilità: “Erano fondi vincolati, non potevo utilizzarli per altro”

ROMA – I fondi utilizzati per il bonus mobilità “non potevo utilizzarli diversamente, sono fondi provenienti dalle aste verdi e sono convogliati per la direzione in cui sono stati utilizzati“. Quindi “no a mere politiche che non hanno nulla di politico ma hanno un cabotaggio più elettorale e di basso profilo”. Sergio Costa, ministro dell’Ambiente, lo dice nel corso di una diretta Facebook.

Sono fondi che “hanno origine europea” e se fossero stati usati in altro modo “avrei determinato distonie con il diritto europeo”, dice Costa. Oltretutto, quei fondi “se non li avessi utilizzati in tal modo li avremmo persi“, segnala il ministro, andavano “usati per principi ecologici o li avremmo persi”. Erano fondi, ribadisce Costa, che “non potevano andare per cassa integrazione o ospedali, non potevano e non possono“.