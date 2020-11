Coronavirus, Carlo Conti in ospedale a Firenze: “Sto migliorando”

ROMA – Carlo Conti è da qualche giorno in cura all’ospedale Careggi di Firenze per essere seguito al meglio avendo i sintomi da contagio da Covid-19. Seguito da medici, il conduttore si sta ristabilendo velocemente in attesa di tornare in tv e al timone di ‘Tale e Quale Show’, che questa sera sarà condotto eccezionalmente dai giudici del varietà di Rai1: Loretta Goggi, Giorgio Panariello e Vincenzo Salemme.

“Tranquilli, tutto sotto controllo. Da qualche giorno sono in ospedale per essere curato al meglio da questo Covid. Sto migliorando grazie alle cure di medici e infermieri. Torno presto“, ha scritto Conti su Instagram.