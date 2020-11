Coronavirus, Consiglio regionale della Calabria pronto a chiedere la zona gialla

REGGIO CALABRIA – Il Consiglio regionale della Calabria si riunirà sabato 7 novembre alle 12, lo ha stabilito il presidente del Consiglio Domenico Tallini sollecitato dai gruppi di maggioranza e dalla giunta regionale. Si tratterà di un unico punto all’ordine del giorno: Calabria zona gialla. Non è escluso che l’Aula voti una mozione per chiedere al governo una integrazione all’attuale Dpcm del governo che da oggi ha istituito la “zona rossa” in tutta l’area regionale, fino al 3 dicembre.

