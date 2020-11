Ucciso a Napoli un 24 enne, ferito da un colpo di arma da fuoco

NAPOLI – Questa notte, intorno alle 4, a Napoli un ragazzo di 24 anni, Benvenuto Gallo, è stato trasportato al pronto soccorso dell’ospedale Cardarelli ferito alla nuca da un colpo di arma da fuoco. È morto poco dopo il suo arrivo in ospedale. Secondo i primi accertamenti dei carabinieri della compagnia Stella e del nucleo Investigativo di Napoli, il 24enne sarebbe stato colpito in via Comunale della Luce, quartiere San Pietro a Patierno, dove era stata segnalata l’esplosione di alcuni colpi d’arma da fuoco. Trovate in strada delle tracce di sangue. La dinamica dell’evento è ancora da chiarire. Indagini in corso dei carabinieri della compagnia Stella.