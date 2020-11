Tg Scuola, edizione del 6 novembre 2020

– NEL NUOVO DPCM DIDATTICA AL 100% ALLE SUPERIORI E STOP AI CONCORSI

Didattica a distanza al 100% per le scuole superiori, stop ai viaggi di istruzione e alle prove del concorso straordinario, didattica in presenza per le scuole dell’infanzia e del primo ciclo di istruzione, con mascherina obbligatoria sopra i 6 anni d’età. Sono le misure per la scuola contenute nell’ultimo Decreto firmato dal Presidente del Consiglio Giuseppe Conte. Nelle scuole secondarie di secondo grado, quindi, la didattica si svolgerà a distanza, ad eccezione degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali. Sospesi i viaggi d’istruzione, le iniziative di scambio o gemellaggio, le visite guidate e le uscite didattiche. Misure più restrittive sono previste per le Regioni delle zone rosse, ma anche in quel caso resteranno in presenza la scuola dell’infanzia, i servizi educativi per l’infanzia, la primaria e il primo anno della scuola media.

– CATANIA, AL LICEO BOGGIO LERA IL WEBINAR ‘L’INFORMAZIONE AI TEMPI DEL COVID-19’

Teorie del complotto sulla diffusione del Coronavirus, vaccini con microchip e misteriosi laboratori cinesi. Sono solo alcune delle bufale analizzate durante il webinar ‘L’informazione ai tempi del Covid-19’ che ha coinvolto 100 studenti e studentesse del liceo scientifico ‘Boggio Lera’ di Catania. Organizzato dall’agenzia di stampa Dire e diregiovani.it con la collaborazione della scuola catanese, il seminario digitale, diviso in tre appuntamenti, ha fornito alle nuove generazioni una guida utile per orientarsi nella gestione delle notizie, tra infodemia e disinformazione.

– SCUOLA, A PARABIAGO STUDENTI PROGRAMMANO SIMULATORE CONTAGI

Un simulatore per misurare il tasso di contagi in un’area a crescente densità di persone. A programmarlo, con Scratch, i bambini e le bambine delle classi quinte della primaria ‘via Brescia’ a Parabiago, nel milanese. Alunni e alunne dell’istituto comprensivo ‘viale Legnano’, con le loro maestre, hanno celebrato così la partecipazione alla ‘Settimana europea del coding’, realizzando l’esperimento e raccontandolo in un video che, proprio attraverso le loro voci, spiega tutte le fasi della programmazione.

– UN WEBINAR ADICONSUM SU PIRATERIA E CONTRAFFAZIONE

‘Pirateria e contraffazione: i ragazzi protagonisti del cambiamento’ è questo il titolo scelto per il webinar organizzato da Adiconsum che si è tenuto online mercoledì 4 novembre. L’evento rientra infatti tra le attività del progetto ‘Peers 2 Peers Say No’, giunto alla seconda edizione, con l’obiettivo di educare i giovani alla difesa della proprietà intellettuale e alla lotta alla pirateria e alla contraffazione, per salvaguardare la ricerca scientifica e medica, il progresso tecnologico, la produzione culturale, la moda, il design, l’intrattenimento e il made in Italy.