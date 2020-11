Il Giappone teme la seconda ondata: dall’oggi al domani i casi diventano 1000 al giorno

ROMA – Stando agli ultimi dati ufficiali rilasciati dalle autorità sanitarie del Paese, relativi a giovedì, il Giappone ha registrato una impennata improvvisa di casi di nuove infezioni, salite a 1.000 casi giornalieri, dato che non si registrava da agosto e che fa temere per una nuova possibile ondata di infezioni.

Tra le cause stimate dagli esperti, l’allentamento delle restrizioni voluto dal governo per aiutare l’economia in crisi e l’arrivo delle temperature fredde che, costringendo le persone in ambienti interni spesso scarsamente ventilati, facilitano la trasmissione del virus.

Tokyo ha confermato 269 nuovi contagi, portando il suo totale cumulativo a 31.893, di gran lunga il più alto tra le 47 prefetture giapponesi.

