Borsa, Wall Street chiude in rialzo: Dow Jones + 0,49%. In positivo anche Piazza Affari, con il Brent sotto i 100 dollari

ROMA – Wall Street chiude la seduta odierna in rialzo. Il Dow Jones sale e guadagna lo 0,49%, mentre il Nasdaq

guadagna lo 0,45%. Il S&P 500 cresce dello 0,6%

Seduta positiva anche per le Borse europee, Piazza Affari compresa che ha chiuso la seduta di martedì 6 ottobre 2026, in rialzo, con l’indice principale FTSE MIB che ha guadagnato lo 0,87% attestandosi a quota 51.261,40 punti. La discesa dei rendimenti obbligazionari e delle quotazioni petrolifere hanno contribuiscono ad attenuare le pressioni sull’inflazione e sulle prossime decisioni delle banche centrali. Tutti elementi che hanno spinto al rialzo anche Wall Street, con i principali indici su nuovi record. Il tutto mentre il Brent scivola sotto i 100 dollari al barile, scende infatti a 98 dollari, 4 in meno dai massimi di ieri. Una discesa che sembra dovuta all’aumento dei flussi di petrolio dallo stretto di Hormuz ma anche al previsto rilascio delle scorte di emergenza da parte dei paesi del G7.

E un ribasso che contribuisce ad alleggerire anche la pressione sui titoli di Stato. Il rendimento del Btp italiano decennale scende così di 6 punti base, è ora al 4,56%. Lo spread con il Bund tedesco scende a 107 punti, 8 in meno di ieri.