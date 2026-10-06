martedì 6 Ottobre 2026

Da Vannacci colpo omofobo contro Cerno, poi se la prende con la Rai: “Ipocrita, oggi condanna la ‘normalità'”

Il Cda dell'azienda: dall'ex generale "parole inaccettabili". E lui rincara la dose: "Alla Rai serve un nuovo dizionario, imparino dai miei social"

Data pubblicazione: 6-10-2026 ore 22:35Ultimo aggiornamento: 6-10-2026 ore 23:11

ROMA – Il battibecco tra l’ex generale e il direttore de Il Giornale scivola sul terreno della questione gender. E così Roberto Vannacci dopo essersi inserito, senza invito, sulla polemica della lunghezza delle gonne sollevata da Tajani, ora accende la miccia su chi “dichiara di avere una preferenza erotica per i maschietti” e perciò, a suo dire, ha ‘gusti invertiti’.
Insomma che con Tommaso Cerno non sia mai scoccata la scintilla è cosa nota, ma il leader di Futuro Nazionale è andato oltre, nel dire la sua sull’orientamento sessuale altrui. “Non so se chi ha gusti invertiti abbia il patentino per sparare corbellerie più grosse rispetto a chi ha i gusti che si inquadrano nella normalità” è stata questa alla fine la frase che ha alimentato lo scontro con Cerno, che è anche conduttore del programma Rai 2dipicche.

CERNO: “IL GENERALE INVERTITO STA CON ISLAMISTI E CON LA SINISTRA”

Il giornalista non ha mancato di rispondere attaccando sul terreno politico: “Altro che mondo al contrario, quello del libro del Generale Vannacci. Questo è un mondo invertito (…), dispiace vedere che anche lo stesso Vannacci dica le stesse cose degli islamisti- manda a dire in un video trasmesso sui social- quelli che gli omosessuali li impiccano alle gru, gli invertiti impiccati con le gru”. E insomma gli scaglia l’accusa peggiore: il generale “sta con gli islamisti e con la sinistra”.

IL CDA RAI: “DA VANNACCI PAROLE INACCETTABILI”

E poiché Vannacci si è spinto a tirare in ballo pure la Rai, dove “Cerno- ha detto- che dichiara di avere una preferenza erotica per i maschietti, di spazio ne ha già parecchio”, anche il Cda di Viale Mazzini si è scomodato a prendere le difese del conduttore della trasmissione di Rai2, “2diPicche”. “Le parole di Roberto Vannacci su Tommaso Cerno sono inaccettabili- ha scritto il Cda- Parlare di ‘gusti invertiti’ è un’espressione offensiva e discriminatoria, che non può trovare spazio in un confronto civile e istituzionale. Nel servizio pubblico si possono discutere e contestare le idee, anche con fermezza. Non è invece accettabile- conclude- che l’orientamento sessuale venga utilizzato per delegittimare una persona o il suo ruolo professionale. È questo il principio di uguaglianza che la Rai, in quanto servizio pubblico, è chiamata a garantire”.

“RAI IPOCRITA, PRIMA CONDANNAVA IL DIVERSO OGGI DISCRIMINA LA NORMALITÀ”

Ma al generale non sta bene e vuole avere l’ultima parola: “L’ipocrisia borghese e bacchettona ieri condannava il diverso, oggi discrimina la normalità”, continua così a mettere il dito nella piaga nelle polemiche con Cerno. E ne ha anche con la Rai: “Non è un’iperbole affermare che il perbenismo borghese usi oggi violenza nei confronti della normalità. E’ il mondo al contrario. Alla Rai serve un nuovo dizionario- insiste- Se guardano i miei social possono trovare quello ‘illustrato’: sono sicuro che gioverà loro leggerlo” –

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