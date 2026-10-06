martedì 6 Ottobre 2026

VIDEO | Scontri a Parigi e proteste in almeno 30 città francesi: le immagini dei disordini

I feriti salgono a 215 studenti, 85 dipendenti scolastici, 700 poliziotti, oltre 6.000 fermi in tutto il Paese

Data pubblicazione: 6-10-2026 ore 23:32Ultimo aggiornamento: 6-10-2026 ore 23:33

ROMA – Place de la Nation è stato il terreno di scontro più acceso, a Parigi, tra manifestanti e forze dell’ordine nella giornata appena conclusa di proteste studentesche. Virali sui social le immagini di lanci di lacrimogeni, petardi, accensione di fuochi, disordini. Ma anche dei ragazzi francesi che, radunati, intonano lo slogan ormai universale, in italiano, ‘Siamo tutti antifascisti’. Alta tensione anche nel sobborgo parigino di Sartrouville, vicino a una scuola superiore. Ma la terza giornata di protesta dei liceali francesi si è allargata ad almeno una trentina di città in tutto il paese.

I numeri annunciati dal premier Lecornu all’Assemblée Nationale sul bilancio delle violenze danno il polso delle dimensioni del fenomeno: dall’inizio del movimento sono rimasti feriti 215 studenti, ‘la maggior parte in seguito ad aggressioni’, e 85 membri del personale scolastico, fra i quali 34 presidi e vicepresidi. “È il bilancio più grave da decenni nel settore dell’istruzione per numero di dipendenti pubblici feriti”, ha sottolineato il capo del governo. A questi si aggiungono oltre 700 poliziotti e gendarmi feriti e più di 6.100 fermi eseguiti in tutto il paese, in grandissima parte di minorenni. 

A Parigi i disordini per le proteste studentesche

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