martedì 6 Ottobre 2026

Proteste in Francia, anche studenti italiani in corteo. “Presto una manifestazione anche a Roma”

Deguy Bardina, della Rete studenti medi di Viterbo: "A Parigi contro i tagli al welfare, qui come in Italia". A Roma evento programmato il prossimo 17 ottobre

di Vincenzo GiardinaData pubblicazione: 6-10-2026 ore 20:24Ultimo aggiornamento: 6-10-2026 ore 20:28

ROMA -Secondo Deguy Bardina, a spingere alla protesta ha contribuito un disegno di legge finanziaria che prevede “54 miliardi di tagli al welfare”. Oggi il ministro dell’Istruzione Édouard Geffray ha promesso di dare una risposta per i licei più in difficoltà “entro otto giorni”. La sua tesi è che sia necessario intervenire subito, a partire dalle supplenze, per impedire che le situazioni “si incancreniscano”.

LEGGI ANCHE: In Francia la protesta degli studenti, a Parigi sfilano 56mila manifestanti, disordini e 300 arresti. Trump: “Colpa di migranti e Islam”

Il presidente della Repubblica Emmanuel Macron ha convocato un vertice all’Eliseo per questa sera. È probabile però che la protesta continui nei prossimi giorni, almeno fino alle vacanze di Ognissanti, che in Francia cominciano il 19 ottobre.
“È davvero una bella sfida risolvere in appena 13 giorni i problemi sollevati dagli studenti in realtà da sempre, in Francia come in Italia”, sottolinea Deguy Bardina con ironia amara. Lei fa parte di una delegazione di studenti italiani che si è unita alla protesta dei ‘colleghi’ d’Oltralpe, a nome della Rete degli studenti medi di Viterbo. E assicura che qualcosa si muove anche nel nostro Paese. Anche in Italia dunque ci saranno manifestazioni. “Una è già stata indetta per il 17 ottobre a Roma“, ricorda la giovane, “con la Cgil e anche noi della Rete degli studenti medi”.

(photo credit: retestudenti.viterbo/fb)

Leggi anche

Garlasco, Sempio a ‘Porta a Porta’: “Spero di non dover affrontare un vero e proprio processo”

di Redazione

Crans-Montana, ‘indennità per infortunio’ a Jessica Moretti dopo l’incendio nel suo locale. “Paura per possibili azioni dei genitori delle vittime”

di Cristina Rossi

Agenzia DIRE - Iscritta al Tribunale di Roma al n.341/88 del 08/06/1988 - Copyright 2025 - Tutti i diritti riservati.
Editore: Come - Comunicazione, Editoria e Media Srl - Sede legale: via Guidubaldo dal Monte, 61 – 00197 Roma - Sede operativa centrale: Corso d'Italia 38/a – 00198 Roma - C.F. e P. Iva 17804311003
Le notizie del sito Dire sono utilizzabili e riproducibili, a condizione di citare espressamente la fonte «Agenzia DIRE» e l'indirizzo «www.dire.it»
Powered by Segesit Multimedia