martedì 6 Ottobre 2026

VIDEO| Trump nella bufera per il discorso sull’Iran: “Distruggano Los Angeles o San Diego, un prezzo irrisorio da pagare”

Sulla vicenda sono intervenuti anche dalla Casa Bianca per chiarire: "Le parole del presidente Trump sono state fraintese"

di Alessandra FabbrettiData pubblicazione: 6-10-2026 ore 18:00Ultimo aggiornamento: 6-10-2026 ore 18:01

ROMA – Pioggia di critiche sul presidente Donald Trump, dopo le dichiarazioni di ieri nel corso di un comizio in Nebraska: intervendo sul tema della guerra in Iran, il presidente ha assicurato che l’attuale aumento dei prezzi “è un piccolo costo da pagare per garantire la sicurezza del mondo e del nostro Paese”, e ha continuato: “Possono distruggere una città. Che distruggano Los Angeles, che distruggano San Diego. Questo è un prezzo davvero irrisorio da pagare“, e ha concluso affermando che, in ogni caso, “la guerra finirà presto”.

Immediata la reazione dei leader e dei politici locali, a partire dal governatore della California, Gavin Newsom, che su X ha scritto: “Dopo aver inviato la Guardia Nazionale e i Marines a occupare la California, Donald Trump ora dice che i nostri nemici stranieri dovrebbero ‘eliminare’ Los Angeles e San Diego“, in riferimento all’invio di forze in seguito alle manifestazioni contro le operazioni della polizia per l’anti-immigrazione (Ice) della primavera 2025. Newsom ha aggiunto: “È squilibrato e pericoloso”.

Sulla vicenda sono intervenuti anche dalla Casa Bianca per chiarire: “Le parole del presidente Trump sono state fraintese”. Lo ha detto il Capo addetto stampa Steven Cheung, il quale ha spiegato come il presidente non volesse incoraggiare alcun tipo di attacco verso le città degli Stati Uniti. Quindi ha condannato la “furia mediatica” che ne sarebbe seguita, affermando: “Non ha radici nella realtà”.

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