martedì 6 Ottobre 2026

Un Comune francese vieta il bucato steso fuori dalle finestre: “Non siamo Napoli”. La replica: “Si perde parecchio”

Carlo Puca, assessore alla Partecipazione attiva e all'Immagine della città del Comune partenopeo, risponde a Rémi Berthoux, sindaco della cittadina francese Thizy-les-Bourgs

Data pubblicazione: 6-10-2026 ore 17:50Ultimo aggiornamento: 6-10-2026 ore 17:54

NAPOLI – “Caro sindaco Berthoux, ha ragione: a Thizy-les-Bourgs non siete a Napoli. E glielo dico con sincero dispiacere, perché si perde parecchio”.

Così Carlo Puca, assessore alla Partecipazione attiva e all’Immagine della città del Comune di Napoli, risponde sui propri social a Rémi Berthoux, sindaco della cittadina francese Thizy-les-Bourgs che ha presentato l’ordinanza che vieta di stendere nel suo Comune il bucato fuori dalle finestre delle abitazioni “per preservare la qualità dell’ambiente” aggiungendo il commento “No, non siamo a Napoli!”.

“Capiamo la volontà di decoro urbano, ci mancherebbe – continua Puca – e ogni amministratore ha il diritto di regolare il proprio territorio. Ma per giustificare un divieto non serviva usare Napoli come termine di paragone negativo, come sinonimo di ciò che ‘non si deve essere’. È una battuta facile, che banalizza una città complessa riducendola a cartolina folkloristica o, peggio, a controesempio. Napoli non è un’etichetta da brandire per marcare le distanze. È una metropoli di oltre due millenni di storia, di arte, musica, cucina, filosofia, e sì, anche di lenzuola stese al sole. Cose che – conclude l’assessore – tra l’altro asciugano benissimo e a costo ambientale zero”.

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