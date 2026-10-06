Tg Politico Parlamentare, edizione del 6 ottobre 2026

LEGGE ELETTORALE. IL GOVERNO INCASSA I PRIMI DUE VOTI DI FIDUCIA

Primi voti di fiducia alla Camera sulla legge elettorale. In aula via libera ai primi due articoli della riforma. L’articolo 1, per l’elezione dei deputati, introduce il mix tra preferenze, fino a 3, e capolista bloccati. Norma duramente contestata dalle opposizioni che parlano di “preferenze farlocche”. Quadruplicate, inoltre, le firme necessarie ai nuovi partiti per concorrere alle elezioni politiche. La seconda fiducia è stata posta sull’articolo 2, che ha le stesse regole per l’elezione dei senatori. Il terzo voto di fiducia si terrà domattina sull’articolo 3 che modifica le circoscrizioni dei collegi del Trentino-Alto Adige. Giovedì il voto finale.

STELLANTIS. SINDACATI: “PRODUZIONE CRESCE MA OBIETTIVI LONTANI”

Cresce la produzione nei primi 9 mesi dell’anno negli stabilimenti italiani di Stellantis. Il report della Fim, la Federazione italiana metalmeccanici, rileva una ripresa dei volumi del 28,3%, per le auto l’aumento è del 36,7. Le previsioni per il 2026 sono intorno ai 450.000 veicoli. L’unico stabilimento che segna un dato negativo è Cassino. La situazione nel sito laziale si aggrava sempre più con una perdita del 37,1%. Per il segretario, Ferdinando Uliano, “la crescita rappresenta un’inversione di tendenza rispetto agli ultimi due anni. Siamo però lontani- avverte- dall’obiettivo di raggiungere un milione di veicoli”.

BENZINA. DA OGGI ACCISE PIÙ ALTE, ENI AUMENTA PREZZI ALLA POMPA

Torna a salire il prezzo del gasolio. Da oggi scade lo sconto sulle accise e il diesel costa 6,1 centesimi in più al litro. Doveva scattare il meccanismo delle accise mobili, ma il decreto interministeriale non è ancora arrivato. E così anche il tetto di Eni si adegua: il prezzo massimo del gasolio passa da 2,19 a 2,25 euro al litro, mentre la benzina resta a 1,99. Il prezzo medio del diesel è già a 2,244 euro al litro sulla rete stradale.

FIGC, IL COMMISSARIO E’ MALAGO’

La Figc viene commissariata e il commissario è Giovanni Malagò. L’ex presidente della Federcalcio dovrà accompagnare la federazione alle nuove elezioni, già fissate per il 14 dicembre. Una soluzione senza precedenti, approvata all’unanimità dal Coni dopo lo scontro sul pre-tesseramento. Malagò si è astenuto dal voto e ora potrebbe tornare a correre per la presidenza: alle ultime elezioni aveva ottenuto il 68,58 per cento. «È stata una cosa triste e imbarazzante», ha detto uscendo dal Coni.