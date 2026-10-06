In Francia la protesta degli studenti, a Parigi sfilano 56mila manifestanti, chiuse quasi 900 scuole. Trump: “Colpa di migranti e Islam”

ROMA – A Parigi 56mila persone stanno sfilando per le strade nell’ambito della giornata nazionale di mobilitazione per chiedere il miglioramento della scuola pubblica. Qui i cortei sono partiti alle 14, ma da stamani iniziative si registrano in tutto l’Esagono, dove secondo il ministero i partecipanti in totale raggiungerebbero quota 260mila.

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Cifre diverse rispetto a quelle stimate dagli organizzatori ossia le sigle Usl, Fage, Union étudiante e Unef – secondo cui, solo nella capitale, i manifestanti sarebbero quasi il doppio: 100mila. Ben 450mila le persone in tutto il Paese. Ad aderire al “terzo atto” della mobilitazione nazionale sono studenti delle scuole superiori e universitari, insegnanti, docenti, ricercatori, personale ausiliario e genitori, sostenuti dalle unioni studentesche, i sindacati, esponenti dei partiti di opposizione e semplici cittadini.

Secondo il ministero dell’Interno a Parigi non mancano i disordini, che hanno condotto all’arresto di “300 individui ostili” al loro arrivo a place de la Nation.

Sono poi almeno 891 gli istituti scolastici in Francia dove oggi le lezioni sono state sospese almeno parzialmente, a causa di chiusure preventive, blocchi o altre forme di interruzione: lo ha riferito il ministero dell’Istruzione, nell’aggiornamento di metà giornata.

MINISTERO: “CIRCA 256MILA IN PIAZZA, 56MILA A PARIGI”. MA PER GLI ORGANIZZATORI DELLE PROTESTE SONO OLTRE 450 MILA

Almeno 256mila persone hanno manifestato oggi in Francia aderendo alla proteste degli studenti delle scuole superiori: lo ha riferito il ministero dell’Interno, secondo il quale a Parigi le presenze sono state circa 56mila. Gli organizzatori delle manifestazioni, secondo i media locali, hanno invece parlato di 450mila dimostranti in tutto il Paese. Di questi, circa 100mila a Parigi.

TRUMP: MANIFESTAZIONI RISULTATO DI IMMIGRAZIONE E ISLAM

Dagli Stati Uniti, il presidente Donald Trump – su Truth – commenta: “Ciò che sta accadendo in Francia è nientemeno che un’immigrazione di massa fuori controllo. Qui non si tratta di scuole: si tratta dell’Islam che vuole prendere il sopravvento su un Paese un tempo grande”.