martedì 6 Ottobre 2026

In Francia la protesta degli studenti, a Parigi sfilano 56mila manifestanti, chiuse quasi 900 scuole. Trump: “Colpa di migranti e Islam”

Oggi la giornata nazionale di mobilitazione per chiedere il miglioramento della scuola pubblica. Nella capitale arrestati '300 individui ostili', per gli organizzatori in piazza oltre 450 mila persone in tutta la Francia

di Alessandra FabbrettiData pubblicazione: 6-10-2026 ore 17:29Ultimo aggiornamento: 6-10-2026 ore 19:11

ROMA – A Parigi 56mila persone stanno sfilando per le strade nell’ambito della giornata nazionale di mobilitazione per chiedere il miglioramento della scuola pubblica. Qui i cortei sono partiti alle 14, ma da stamani iniziative si registrano in tutto l’Esagono, dove secondo il ministero i partecipanti in totale raggiungerebbero quota 260mila.

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Cifre diverse rispetto a quelle stimate dagli organizzatori ossia le sigle Usl, Fage, Union étudiante e Unef – secondo cui, solo nella capitale, i manifestanti sarebbero quasi il doppio: 100mila. Ben 450mila le persone in tutto il Paese. Ad aderire al “terzo atto” della mobilitazione nazionale sono studenti delle scuole superiori e universitari, insegnanti, docenti, ricercatori, personale ausiliario e genitori, sostenuti dalle unioni studentesche, i sindacati, esponenti dei partiti di opposizione e semplici cittadini.
Secondo il ministero dell’Interno a Parigi non mancano i disordini, che hanno condotto all’arresto di “300 individui ostili” al loro arrivo a place de la Nation.

Sono poi almeno 891 gli istituti scolastici in Francia dove oggi le lezioni sono state sospese almeno parzialmente, a causa di chiusure preventive, blocchi o altre forme di interruzione: lo ha riferito il ministero dell’Istruzione, nell’aggiornamento di metà giornata.

MINISTERO: “CIRCA 256MILA IN PIAZZA, 56MILA A PARIGI”. MA PER GLI ORGANIZZATORI DELLE PROTESTE SONO OLTRE 450 MILA

Almeno 256mila persone hanno manifestato oggi in Francia aderendo alla proteste degli studenti delle scuole superiori: lo ha riferito il ministero dell’Interno, secondo il quale a Parigi le presenze sono state circa 56mila. Gli organizzatori delle manifestazioni, secondo i media locali, hanno invece parlato di 450mila dimostranti in tutto il Paese. Di questi, circa 100mila a Parigi.

TRUMP: MANIFESTAZIONI RISULTATO DI IMMIGRAZIONE E ISLAM

Dagli Stati Uniti, il presidente Donald Trump – su Truth – commenta: “Ciò che sta accadendo in Francia è nientemeno che un’immigrazione di massa fuori controllo. Qui non si tratta di scuole: si tratta dell’Islam che vuole prendere il sopravvento su un Paese un tempo grande”.

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