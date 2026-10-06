Il Benin all’ombra di Messi, la nazionale che non era mai uscita dall’Africa ha un posto nella storia

ROMA – A Ganvié le merci le spostano in piroga, e così gli uomini. Case su palafitte, l’acqua al posto dell’asfalto, un’economia che ha tutto il tempo di osservare il resto del mondo che passa. Con un certo distacco. Da lì viene Marcel Soukè Dandjinou, l’ultimo portiere di Messi in nazionale. L’uomo a cui il destino ha affidato un cancello: far passare l’ennesimo gol del più forte giocatore del mondo mentre dice addio alla Seleccion, o rovinargli la festa. Lo noteremmo di più se ne restasse in disparte, o magari se non ci andasse proprio alla festa? Non se la perderebbe mai. La sua traiettoria professionale era un affare di serie B sudafricana fino a diciotto mesi fa. Stanotte giocherà, al Monumental, davanti a più di ottantamila persone in preda al delirio per l’evento pagano dell’anno.

E’ una liturgia che andrà avanti al di là del Benin, sopra il Benin, attorno al Benin. Una nazionale che non è mai uscita dall’Africa, ora proiettata in un ordinario giorno di follia. A mezzogiorno è partita la festa alla Ciudad Universitaria, musica, cibo e bicchieri fino a mezzanotte, cancelli del Monumental aperti alle quattro del pomeriggio, spettacolo di droni a fine match, chiusura con La Sole e il repertorio che piace a Leo. I biglietti sono arrivati a costare un milione e ottocentomila dollari. Cosa ci compri in Benin con un milione e ottocentomila dollari?

Marca, il giornale spagnolo, ha chiesto dunque a Marcel Soukè Dandjinou cosa farebbe se, magari al novantesimo, l’Argentina avesse un rigore e sul dischetto andasse Messi. “Sono portiere e sono lì per parare”, ha risposto lui. Un’eresia inconsapevole. “Non siamo venuti a fare turismo”. Nessuno, ha aggiunto, ha chiesto al Benin di regalare un gol a Messi. Come se quello ne avesse bisogno, peraltro. E poi: si può passare alla storia come rovescio di una medaglia immortale, più che come comparsa.

Il Benin, nel 1974, quando si chiamava Dahomey, sfidò la Danimarca. Poi ha giocato due volte con gli Emirati Arabi negli anni Duemila. Stop. Fino al 2022 si chiamavano Les Écureuils (gli Scoiattoli). Poi la federazione ha avuto un sussulto d’orgoglio: ora sono i Ghepardi. L’Argentina sarà la prima nazionale sudamericana della sua storia.

La delegazione ha viaggiato da Abidjan, una notte intera di trasferimento e poi oltre tredici ore di volo, ed è passata per un assaggio di calcio argentino a vedere Independiente-Instituto. Il ct, il franco-tedesco Gernot Rohr, ha voluto che i suoi imparassero il rumore di casa altrui. Un avvicinamento sonoro. Il capitano Steve Mounié, che ha preso un volo autonomo da Parigi, non giocherà perché infortunato. Poteva guardare la partita dal divano e invece ha attraversato l’Atlantico per sedersi in panchina: “Il fatto che sia l’ultimo match di Messi e che lo giochi contro il Benin è qualcosa di eccezionale”.

La maglia, poi, sarà il vero obiettivo non dichiarato della serata. Dandjinou ha scherzato dicendo che sarebbe comodo se l’Argentina ne portasse una per ciascuno, e Mounié ha detto baldanzoso di non aver mai chiesto la camiseta a nessuno, ma che forse – forse! – per Messi potrebbe fare un’eccezione. Fa una certa tenerezza, la scena: una squadra di semisconosciuti, sul punto di diventare un’appendice indispensabile della storia. Tutti sanno a quanto sono state battute le maglie di Maradona. Non è un souvenir, non è memorabilia.

Da domani ogni racconto dell’ultima partita di Messi in nazionale dovrà passare per il Benin. Anche se di sponda, come in un flipper. Un posto che quasi nessuno sa dove collocare sulla carta geografica. Per l’Argentina il risultato conta pochissimo, perché ovviamente tutto è stato costruito perché non conti. Per il Benin, invece, c’è l’abbaglio di un enorme occhio di bue piazzatogli in testa dal destino. La Federcalcio argentina per organizzare le amichevoli si appoggia a un’agenzia colombiana, che raccatta per lo più piccole federazioni pronte ad esibirsi gratis. Sparring. Nazionali che viaggiano in low cost e dormono in alberghi semplici. In primavera in Argentina erano arrivate così Mauritania e Zambia. Al Benin è toccato un posto nella storia. E’ la meraviglia del calcio: l’occasione che ogni tanto concede ai comprimari.