VIDEO | Annusare le isole Turku e raccontarle sui social: in Finlandia pagano 2.000 euro per 7 giorni

ROMA – Avete un fiuto particolare per le cose belle della vita? Potrebbe essere il momento di metterlo a frutto. Visit Turku Archipelago, l’organizzazione che promuove l’arcipelago di Turku, è alla ricerca di un “naso” professionista capace di classificare e raccontare gli odori dell’arcipelago nel Mar Baltico.

L’incarico, si legge sul sito Saaristo, una parola che vuol dire appunto “arcipelago”, dura tra i cinque e i sette giorni. Ci si dovrà mettere al lavoro tra maggio e giugno 2027 sulla base di un contratto a tempo determinato: è previsto un compenso di 2mila euro lordi, oltre all’indennità per le ferie e alla copertura di tutte le spese di viaggio e alloggio. per pubblicizzare l’iniziativa è stato anche realizzato un breve video intitolato ‘Get a nose job’.

COSA BISOGNA ANNUSARE

Il lavoro consiste nel seguire il proprio naso attraverso l’arcipelago e valutare i suoi profumi: dall’aria di mare alle foreste di pini, passando per le saune e il pane appena sfornato. Non basta però annusare: bisognerà descrivere le proprie sensazioni in modo così vivido da far venire agli altri voglia di sentire quegli odori, documentando l’esperienza con video e fotografie destinati ai social e agli altri canali di Visit Turku Archipelago.

I SOCIAL

Non servono diplomi di una scuola di profumeria. Oltre al naso è però essenziale la capacità di raccontare ciò che si sente davanti a una telecamera e bisognerà avere dimestichezza con i social. Tra i requisiti, avere almeno 18 anni e possedere un’attrezzatura per foto e video: va bene anche uno smartphone.

Per candidarsi bisogna pubblicare un breve video su Instagram o TikTok nel quale ci si presenta, si sceglie qualcosa da annusare e se ne descrivono le caratteristiche, mostrando la propria tecnica. Il video va pubblicato con il tag @saaristo_finland e l’hashtag #SaaristoNoseJob, con profilo pubblico, e accompagnato dal modulo di candidatura.

La scadenza, si legge su Saaristo, è fissata al 25 ottobre. Nessun colloquio: la selezione si baserà solo sul video e sulla candidatura.