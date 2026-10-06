Crans-Montana, ‘indennità per infortunio’ a Jessica Moretti dopo l’incendio nel suo locale. “Paura per possibili azioni dei genitori delle vittime”

ROMA – Un’indennità giornaliera per “la perdita di guadagno legata a danni alla salute” per le conseguenze subìte nel tragico rogo di Capodanno di Crans-Montana. A richiederla all’assicurazione Zurich non una persona presente a Le Constellation per festeggiare l’arrivo del nuovo anno, né un dipendente, ma niente meno che Jessica Moretti, la proprietaria del locale e tra i principali indagati- con il marito Jacques Moretti- per l’incendio che ha causato 41 morti e 115 feriti.

Così la donna potrebbe percepire un risarcimento per ogni giorno di lavoro perso. La pratica, secondo la legge svizzera per gli infortuni sul lavoro, come riferiscono i quotidiani Repubblica e Corriere della Sera, è all’esame dell’assicurazione e avrebbe ottenuto l’ok dalla procura del Cantone Vallese per procedere al versamento. Nel faldone delle carte dell’indagine ci sarebbe infatti la lettera inviata da Zurich per ottenere il nulla osta.

PER JESSICA RESTRIZIONI PIÙ LEGGERE: BASTA UNA VIDEOCHIAMATA DEGLI AGENTI

Ad oggi Jessica Moretti, ormai per i media ‘dama nera’ della tragedia di Crans Montana, vive in regime di restrizioni cautelari dalla sua iscrizione al registro degli indagati. Alla donna è stato concesso di ricevere unicamente delle videochiamate da parte della polizia, una ogni due giorni e non è più sottoposta all’obbligo di firma. Ma a dire il vero, non se la deve passare proprio bene. Non solo perché il marito è attualmente in carcere per violenza domestica e ci resterà almeno fino l’11 novembre prossimo, per averla aggredita lo scorso agosto. Di quella sera poco è trapelato, se non che Jessica Moretti è stata persino ricoverata in ospedale per le ferite ricevute.

LA PAURA CRESCE MENTRE SI AVVICINA CAPODANNO

Ora che è sola, la donna ha inoltre riferito agli agenti della polizia del Vallese di temere “azioni isolate” da parte dei genitori delle vittime. È quanto riferisce un rapporto della polizia del Vallese, in cui si riporta che la donna rispetta scrupolosamente le misure a cui è sottoposta. Ma anche che ai poliziotti ha segnalato di aver ricevuto “insulti da una donna e minacce proferite sui social network e la presenza di giornalisti davanti alla scuola di suo figlio a Lens”. Inoltre, “vivendo da sola con i propri figli, ha spiegato di non sentirsi al sicuro” anche in vista delle prossime festività che coincidono con il primo anniversario della strage di Crans Montana. Ovvero “teme eventuali atti isolati da parte dei genitori delle vittime”. Per questo motivo avrebbe espresso il desiderio di poter beneficiare di “un ulteriore alleggerimento delle misure di sorveglianza sul territorio esclusivamente durante il periodo delle festività”. E sta valutando di farne richiesta attraverso i suoi avvocati.

IL BENEFATTORE ANONIMO RIVUOLE I 200 MILA EURO DI CAUZIONE

Se Jessica Moretti ha richiesto all’assicurazione una indennità per i giorni di lavoro persi, i legali del marito hanno chiesto al tribunale la restituzione dei 200 mila franchi pagati da un anonimo benefattore come cauzione per farlo uscire dal carcere l’indomani del suo arresto per l’incendio al Crans Montana. Jacques Moretti infatti- prima di venire nuovamente arrestato per violenza domestica, Anche lui avrebbe potuto godere di una controllo limitato a una videochiamata. Per questo il suo legale, Patrick Michod, “ha richiesto, su richiesta dei soggetti che avevano fornito le garanzie, la restituzione di 200 mila franchi”. Il tribunale però ha respinto la richiesta perché, anche e soprattutto dopo i fatti di violenza domestica. “Il rischio di fuga che ha giustificato la costituzione delle garanzie non è venuto meno”, scrivono infatti giudici. “Inoltre, i fatti di violenza domestica attualmente contestati a Jacques Moretti sono tali da indebolire uno dei suoi legami personali in Svizzera”. Insomma, il benefattore anonimo non si rivedrà restituiti i suoi 200 mila euro a breve.

A NOVEMBRE I MORETTI DI NUOVO DAVANTI AI PM

Jacques e Jessica Moretti sono convocati a inizio novembre e a inizio dicembre dalle procuratrici per rispondere a domande legate al rogo del Constellation. Le udienze di confronto previste a novembre e a dicembre permetteranno di vedere se i coniugi Moretti continueranno a fare fronte comune in aula o se inizieranno a gettarsi colpe a vicenda dopo la ‘rottura’ segnata dall’aggressione del marito alla moglie.