Tutto il calcio Malagò per Malagò: cronaca di un’ordinaria giornata al Coni

di Erika Primavera e Mario Piccirillo

ROMA – Solo Malagò poteva fermare Malagò. E poi sostituirlo. E infine propagarlo. Presidente, commissario straordinario, prossimo candidato: uno e trino. Al termine di una vicenda che lui stesso alla fine definirà “difficile, triste, imbarazzante”. La Federcalcio resta con un uomo solo al comando, dopo due voti all’unanimità raccontati come esiziali fino a poche ore prima. L’incontro con Buonfiglio, il patto di post-belligeranza, e poi il tango delle dichiarazioni: another day at the office al Coni.

A rileggerla al ritroso, dopo settimane di baruffa cavillosa, pareri legali “granitici” e poi sgretolati, e un contesto che tutt’attorno non capiva (e come poteva), è la cronaca – tutto il calcio Malagò per Malagò – di una ordinaria follia, molto tradizionale. Anche nella grammatica dello scontro, prima istituzionale, poi mediatico. Buonfiglio dice ai giornalisti che “ha vinto lo sport”. Malagò chiude con “viva l’Italia”. Due fuoriclasse.

Però, al traguardo in volata arriva a braccia alzate sempre lui: Giovanni Malagò, ex presidente del Coni, ex presidente della Figc, nuovo commissario della Figc, futuro presidente della Figc. In una riduzione agonistica degli altri a controparti di un gioco dell’oca con un solo possibile vincitore. Sempre lui. Ora chiamato a rimontare il calcio nazionale come un set di Lego spazzato via da un dinosauro trasparente. Dei retroscena e retropensieri sono pieni i giornali di queste ultime settimane. La ricomposizione formale è arrivata last minute, “per evitare imbarazzi e spaccature” dirà poi Malagò evidentemente soddisfatto. A corollario la sfilata del mondo dello sport con qualche faccia perplessa, altre esauste ma perlomeno sollevate per il traguardo raggiunto. Basta, proviamo ad andare avanti.

Una riscrittura kafkiana della politica sportiva, ma in versione farsesca: un po’ Amici miei e molto Guzzanti. Buonfiglio continua a ribadire il ruolo del Coni “baluardo”: “Per me non c’è chi ha vinto e chi ha perso, il punto focale è il rispetto delle regole, cosa che è stata sancita con il commissariamento della Figc. Io non personalizzo mai, sono un pubblico ufficiale e non mi posso permettere di sparare stronzate. Il Coni ha fatto quello che doveva fare”.

Buonfiglio si è visto tirar dentro le polemiche anche il figlio, e non l’ha mandata giù: “Qualcuno ha spedito anche dei messaggi mafiosi. Attacchi personali squallidi alla mia famiglia. Li ho sempre criticati e mi riservo anche di denunciare. Non è colpa di nessuno se un figlio è più bravo del padre”.

Il gioco delle parti lascia a Malagò i panni – sempre indossati alla perfezione, qualsiasi taglia, qualunque foggia – della “vittima” collaterale di “un malfuzionamento”. “Si era candidato in buona fede”, dice Buonfiglio. “Quindi perché doveva pagare lui?”. Ma Malagò non paga, al massimo offre. E in separata sede detta ai cronisti che “incomprensioni” è un “termine affettuosamente eufemistico” per descrivere il suo rapporto con l’attuale presidente del Coni. “Però questa è la vita. Affrontiamo tutto con serenità e con forza e schiena dritta”.

“Meglio di così non si poteva fare”, rilancia Buonfiglio, mai domo. “E’ una vittoria del buon senso e della logica delle cose”, ribadisce l’altro, preannunciando le possibile nuove elezioni in Figc per il 14 dicembre. Per eleggere il Malagò-bis, stavolta tesserato e federato come dio comanda. “Ha un curriculum perfetto”, alza Buonfiglio; “il calcio è sempre stato dalla mia parte, non so come si può pensare che non lo sia stato. Sicuramente penso di avere la conferma dell’attuale fiducia”, schiaccia l’altro.

Eppure lo fanno da separati in casa. Avrebbero potuto conciliare davanti alle telecamere, fare un punto stampa a braccetto. Ma non esageriamo. Le eufemistiche incomprensioni sono troppo evidenti per rappresentazioni di cartapesta. E si concretizzano, a voto ancora caldo, con il destino di Diana Bianchedi, l’advisor dimissionaria della Nazionale che ora i due curiosamente si rimpallano. “Mi auguro che ci ripensino e che respingano le dimissioni- dice Buonfiglio- essendo Malagò ora commissario dovrò dire io a lui di reintegrare Bianchedi”. “Mi manderà una lettera- ribatte Malagò- io gli ho risposto che sicuramente è un tema che si dovrà affrontare ma non penso sia giusto che lo debba affrontare il commissario, bensì il presidente”. Ovvero sempre lui, Malagò. E chi altri.